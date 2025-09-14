Россиянка сдала клетки костного мозга и спасла жизнь 8-летней девочке с лейкемией

Виктория Панова из Новосибирска спасла жизнь восьмилетней девочке, страдающей лейкемией. В мае 2023 года посетила «Ночь Музеев» и попала на акцию по привлечению доноров костного мозга, что и стало поворотным моментом в жизни обеих.

Девушка сдала образец буккального эпителия (слюны с десны) и записалась в национальный реестр. В декабре 2024 года Виктории сообщили, что она подходит для донорства и может спасти жизнь восьмилетней девочке с лейкемией. Её пригласили на контрольное обследование, во время которого она сдала кровь на анализ. Она снова подошла. Теперь предстояло проверять, насколько её организм готов к процедуре донорства. Выяснилось, что забор костного мозга возможен только хирургическим путём, на что 32-летняя девушка дала согласие и полетела в Петербург.

11 августа её отвезли в операционную, где под общим наркозом в течение 30 минут с помощью двух игл взяли клетки костного мозга из тазобедренных костей. Эти клетки заморозили и поместили в специальный контейнер для трансплантации.

Девушку выписали на следующий день, при этом на пояснице остались лишь две маленькие точечки, без шрамов. Самым тяжёлым испытанием для Виктории стал полёт домой: в самолёте у неё сильно болела спина, раны кровоточили. Через месяц костный мозг полностью восстановился, а боли прекратились. Позже она узнала, что её клетки костного мозга спасли жизнь восьмилетней девочке с тяжёлой формой лейкемии.