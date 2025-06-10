В России научились находить рак с точностью до 96% по методу «супер-микроскопа»
Advanced Manufacturing: Самарские учёные научились быстро выявлять рак крови
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В России создали новый метод обнаружения множественной миеломы, которая относится к онкологическим заболеваниям крови. Сейчас болезнь идентифицируй сложным и дорогостоящим способом. Разработку представили специалисты Самарского университета в составе международного исследовательского коллектива. Результаты опубликованы в Light: Advanced Manufacturing.
В основе нового метода лежит уникальная технология, которая представляет собой синтез комбинационного рассеяния лазерного излучения и действий искусственного интеллекта. Соавтор разработки, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Людмила Братченко подчеркнула, что находить новым методом рак станет гораздо проще и дешевле, что поможет пациентам быстрее приступить к лечению.
«Множественная миелома — это рак, возникающий из аномальных плазматических клеток в костном мозге, и его ранняя диагностика имеет решающее значение для успешного лечения. Новая методика должна упростить и ускорить диагностику. Методика работает на основе доступного оборудования, без необходимости сложных подготовительных процедур, что делает её перспективной для массового применения», — объяснила она.
Специалист добавила, что в разработке использованы серебряные нано-частицы, именно с их помощью можно увидеть «химический след» миеломы, а затем проанализировать его при помощи искусственного интеллекта. Братченко сравнила метод с «супер-микроскопом», его точность доходит до 96%. Сейчас учёные планируют опробовать разработку на группе добровольцев, после чего будет возможным запустить метод в массовое производство.
Ранее врачи предупредили, что употребление алкоголя напрямую связано с повышенным риском развития как минимум семи видов рака, включая рак молочной железы, печени, пищевода, гортани, горла, ротовой полости и кишечника.