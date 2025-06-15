В России призвали учить детей со школы, почему важно стать донором крови

Сегодня система донорства крови является одним из приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения. Власти страны поддерживает развитие донорского движения в том числе на законодательном уровне. Об этом рассказала врач-онколог, член экспертного клуба «Дигория» и председатель ВОД «Волонтеры-медики» Анна Бабкина.

«При активной поддержке Министерства здравоохранения и лично президента Владимира Путина развивается инфраструктура донорства, реализуются программы поддержки доноров. Среди них — социальные льготы и почётное звание «Почётный донор России», — отметила собеседница РИА «ФедералПресс».

Также, по её словам, в 2025 году Правительство РФ утвердило положение о том, что многократно сдававшие кровь волонтёры, а также ставшие донорами костного мозга и стволовых клеток, смогут получить нагрудный знак «Доброволец России». Кроме того, эксперт подчеркнула важность роли молодёжи в развитии системы донорства, поблагодарив волонтёров за активную просветительскую работу во всех регионах страны.

Врач добавила, что с каждым годом растёт осознание важности донорства. Об этом свидетельствует увеличение числа доноров крови в 2025 году — оно превысило 670 тысяч человек, что на 3,3 % больше по сравнению с предыдущим годом.