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15 июня, 07:40

В России призвали учить детей со школы, почему важно стать донором крови

Онколог Бабкина призвала со школы воспитывать у детей культуру донорства крови

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Сегодня система донорства крови является одним из приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения. Власти страны поддерживает развитие донорского движения в том числе на законодательном уровне. Об этом рассказала врач-онколог, член экспертного клуба «Дигория» и председатель ВОД «Волонтеры-медики» Анна Бабкина.

«При активной поддержке Министерства здравоохранения и лично президента Владимира Путина развивается инфраструктура донорства, реализуются программы поддержки доноров. Среди них — социальные льготы и почётное звание «Почётный донор России», — отметила собеседница РИА «ФедералПресс».

Также, по её словам, в 2025 году Правительство РФ утвердило положение о том, что многократно сдававшие кровь волонтёры, а также ставшие донорами костного мозга и стволовых клеток, смогут получить нагрудный знак «Доброволец России». Кроме того, эксперт подчеркнула важность роли молодёжи в развитии системы донорства, поблагодарив волонтёров за активную просветительскую работу во всех регионах страны.

Врач добавила, что с каждым годом растёт осознание важности донорства. Об этом свидетельствует увеличение числа доноров крови в 2025 году — оно превысило 670 тысяч человек, что на 3,3 % больше по сравнению с предыдущим годом.

У звания «Почётный донор России» может появиться три степени
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Ранее врач назвала главные условия, при которых человек никогда не станет донором крови. В частности, запрет распространяется на людей, страдающих от ВИЧ, гепатита и туберкулёза.

Борис Эльфанд
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