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14 июня, 07:17

У звания «Почётный донор России» может появиться три степени

Депутат ГД Миронов призвал учредить три степени знака «Почётный донор России»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой учредить три степени знака «Почётный донор России». Свое предложение, приуроченное ко Всемирному дню донора крови, он направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщает «Постньюс».

По задумке, третья степень отличия будет присваиваться за 40 донаций крови (текущий порог для получения знака), вторая — за 80, а первая — за 120. Цель этой градации – стимулировать долгосрочное участие граждан в донорском движении. Миронов отметил, что схожая многоуровневая система успешно действовала в СССР, способствуя ежегодному пополнению рядов почётных доноров.

«Я сам всю сознательную жизнь регулярно сдаю кровь, имею знак «Почетного донора СССР». Но нередко бывает так, что после получения этого звания мотивация и активность доноров снижается. Ведь дальше никаких поощрений не предусмотрено. Поэтому в обращении к главе правительства я предлагаю расширить систему поощрения», — сказал глава СРЗП.

Нынешняя система поощрений, как указано в обращении, не предусматривает дальнейших стимулов после вручения знака, что зачастую приводит к снижению активности доноров. При этом, опытные доноры составляют костяк службы крови. Эксперты полагают, что введение новых уровней признания способно в полтора раза увеличить вероятность повторных донаций, поддерживая мотивацию добровольцев и укрепляя их вклад в здоровье нации.

В Испании анонимный донор спас семь жизней благодаря своим органам
В Испании анонимный донор спас семь жизней благодаря своим органам

Однако сдавать кровь может не каждый. Ранее Life.ru рассказывал, какие люди никогда не смогут стать донорами. Прежде всего это касается общих параметров — возраста, веса, состояния здоровья и уровня гемоглобина в крови.

Владимир Озеров
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