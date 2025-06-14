У звания «Почётный донор России» может появиться три степени

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой учредить три степени знака «Почётный донор России». Свое предложение, приуроченное ко Всемирному дню донора крови, он направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщает «Постньюс».

По задумке, третья степень отличия будет присваиваться за 40 донаций крови (текущий порог для получения знака), вторая — за 80, а первая — за 120. Цель этой градации – стимулировать долгосрочное участие граждан в донорском движении. Миронов отметил, что схожая многоуровневая система успешно действовала в СССР, способствуя ежегодному пополнению рядов почётных доноров.

«Я сам всю сознательную жизнь регулярно сдаю кровь, имею знак «Почетного донора СССР». Но нередко бывает так, что после получения этого звания мотивация и активность доноров снижается. Ведь дальше никаких поощрений не предусмотрено. Поэтому в обращении к главе правительства я предлагаю расширить систему поощрения», — сказал глава СРЗП.

Нынешняя система поощрений, как указано в обращении, не предусматривает дальнейших стимулов после вручения знака, что зачастую приводит к снижению активности доноров. При этом, опытные доноры составляют костяк службы крови. Эксперты полагают, что введение новых уровней признания способно в полтора раза увеличить вероятность повторных донаций, поддерживая мотивацию добровольцев и укрепляя их вклад в здоровье нации.