В Испании анонимный донор спас семь жизней благодаря своим органам

В Испании история одного человека, оставшегося неизвестным, потрясла множество людей. Благодаря анонимному донору удалось спасти семь человек, в том числе 43-летнюю жительницу Барселоны Монсеррат Лопес. Об этом сообщает издание El Periodico.

Женщине срочно требовалась пересадка сердца из-за редкого наследственного заболевания, которое ранее было выявлено и у её близких родственников — матери и брата. Она долгое время находилась в листе ожидания и надеялась на чудо. Когда в больницу поступила информация о подходящем доноре, врачи провели срочную трансплантацию сердца. Операция прошла успешно, и теперь Монсеррат постепенно возвращается к нормальной жизни.

Но сердце — лишь один из органов, спасших людей. Донор также пожертвовал печень, почки, лёгкие, поджелудочную железу и другие жизненно важные органы. Его личность не раскрывается. Как отмечают специалисты, такими благотворителями часто становятся люди среднего возраста, погибшие в результате аварии или несчастного случая.