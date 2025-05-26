Донор спермы с редкой мутацией стал отцом 67 раз: у 10 детей уже диагностирован рак

Сперма донора, являющегося носителем редкой генетической аномалии, повышающей риск развития рака, была применена для зачатия более чем шести десятков детей — по данным издания The Guardian, известно как минимум о 67 рождённых от донора. У десяти из них впоследствии диагностировали онкологические заболевания.

Лаборатория Каспера в ходе анализа установила, что исследуемая мутация, вероятно, приводит к синдрому Ли-Фраумени. Он считается одним из тяжелейших генетических факторов, способствующих развитию рака.

Тревожный факт стал очевиден, когда две семьи обратились за помощью в центры репродукции. Причиной послужили онкологические заболевания, развившиеся у их детей. На данный момент у десяти из детей, зачатых от этого донора, уже были диагностированы патологии, включая лейкемию и неходжкинскую лимфому. Остальные проходят исследования.

По мнению научного сообщества, этот инцидент подчёркивает критическую важность в согласовании международных стандартов и ограничений в сфере донорства спермы.

«Необходимо установить европейское ограничение на количество родов или семей для одного донора», — прокомментировал инцидент на ежегодной конференции Европейского общества генетики человека в Милане доктор Эдвиг Каспер, биолог из университетской больницы Руана во Франции.

Известно, что дети от донора с редкой формой мутации были рождены в период с 2008 по 2015 годы. В настоящее время довольно сложно отследить состояние каждого ребёнка, однако для дальнейших исследований это крайне необходимо. В связи с этим остро встал вопрос об ограничениях в сфере донорства спермы.