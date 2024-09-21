Донор костного мозга спасла жизнь мальчику из Ставрополя и встретилась с ним спустя два года

Донор костного мозга спасла жизнь мальчика из Ставрополя и спустя два года впервые увиделась с ним. До этого они не могли контактировать из-за запрета врачей. Видео трогательной встречи публикует SHOT.

Женщина, спасшая жизнь мальчика из Ставрополья, впервые смогла встретиться с ним. Видео © SHOT

Максим Торгунов столкнулся с миелодиспластическим синдромом. При таком заболевании организм человека получает мало кислорода, иммунитет не защищает его от инфекций, а кровь не может нормально сворачиваться. Помочь Максиму могла лишь пересадка костного мозга. Найти донора смогли в российском регистре. Им оказалась 38-летняя репетитор английского языка из Кирова Анна Гараева. Донорством женщина начала заниматься 12 лет назад.

Ещё два года биологический материал пригодился Максиму в лечении. В преддверии Всемирного дня донора костного мозга НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина организовал долгожданную встречу. Увидеться раньше они не могли по морально-этическим соображениям: по правилам в течение двух лет после трансплантации донор и реципиент не должны знакомиться, так как врачи должны убедиться, что костный мозг прижился. Теперь семьи хотят и дальше поддерживать общение. Как отмечает мама Максима Анна, после операции абсолютно незнакомые ей люди стали как родные.