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Регион
20 мая, 12:44

«Историческая операция»: Хирурги впервые пересадили мочевой пузырь пациенту

В Калифорнии провели первую в мире пересадку мочевого пузыря

Фото © Freepik / Freepik

Фото © Freepik / Freepik

В США провели первую в мире успешную пересадку мочевого пузыря от донора. Об этом сообщается на сайте Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Операция по первой в мире пересадке печени. Фото © Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) / Nick Carranza

Операция по первой в мире пересадке печени. Фото © Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) / Nick Carranza

Пациентом стал 41-летний отец семейства Оскар Ларраинзар, который семь лет жил на диализе. Уникальную операцию провели врачи Нима Нассири и Индербил Гилл, разработавшие инновационный метод пересадки.

Операция стала настоящим прорывом: ранее подобные вмешательства существовали лишь в теории. Медики отмечают, что успешная пересадка мочевого пузыря может открыть новую главу в лечении пациентов с тяжёлыми нарушениями работы мочевыводящей системы.

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Недавно мир медицины потрясла ещё одна сенсация: в итальянской Падуе впервые пересадили работающее сердце. Операция прошла без остановки органа — он продолжал биться от забора до имплантации. По словам врачей, такая методика снижает риски и открывает новые возможности для кардиохирургии. Специалисты называют это «коперниковской революцией» в трансплантологии.

Милена Скрипальщикова
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