«Историческая операция»: Хирурги впервые пересадили мочевой пузырь пациенту

В США провели первую в мире успешную пересадку мочевого пузыря от донора. Об этом сообщается на сайте Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Операция по первой в мире пересадке печени. Фото © Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) / Nick Carranza

Пациентом стал 41-летний отец семейства Оскар Ларраинзар, который семь лет жил на диализе. Уникальную операцию провели врачи Нима Нассири и Индербил Гилл, разработавшие инновационный метод пересадки.

Операция стала настоящим прорывом: ранее подобные вмешательства существовали лишь в теории. Медики отмечают, что успешная пересадка мочевого пузыря может открыть новую главу в лечении пациентов с тяжёлыми нарушениями работы мочевыводящей системы.