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2 августа, 13:51

В Петербурге пациентов с раком начали лечить при помощи радиоактивного самария

Врач. Обложка © freepik

Врач. Обложка © freepik

Специалисты Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова начали проводить лечение пациентов с использованием уникального лекарственного препарата на основе радиоактивного изотопа, поставляемого компанией «Росатом». Впервые в практике медиков появился самарий, который предназначен для борьбы с метастазами. Ранее в качестве радиофармпрепарата применяли стронций, однако он действовал медленно и имел серьёзные побочные эффекты.

Стронций использовался как препарат «последней линии» и позволял облегчить состояние пациента в финальной стадии болезни. В отличие от него, самарий даёт возможность значительно расширить методы терапии, объяснила заведующая радиотерапевтическим отделением №1 Центра Мария Одинцова в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

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Промышленное производство самария началось в 2004 году и осуществляется в закрытом реакторе под строгой охраной. Полученный препарат применяется по всей стране. Его не заказывают заранее, поскольку период распада составляет всего двое суток, в отличие от стронция, который выводился из организма за два месяца. Самарий является радиоактивным веществом, с ним работают в специальных защитных условиях. Введение препарата занимает около 15 минут и осуществляется не с помощью укола, а через капельницу.

«С одной стороны, достаточно долго находится в костных ментостазах, чтобы оказать терапевтическое воздействие. С другой стороны, он достаточно быстро распадается и из организма выходит для того, чтобы именно минимизировать нежелательное воздействие на костный мозг и на кроветворную систему», — отметила руководитель лаборатории тераностики онкологических заболеваний Центра Дарья Важенина.

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Ранее врачи СПбГПМУ рассказали, как помогают страдающим от аденоидов пациентам. После проведения необходимых анализов и консультаций узконаправленных специалистов назначается операция по ОМС, которая длится от 20 до 40 минут. Медики используют лазер, хирургические инструменты или всё вместе, если ситуация сложная.

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Борис Эльфанд
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