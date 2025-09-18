Владимир Путин
18 сентября, 12:25

Начальник отдела Минздрава спас пассажира, упавшего на рельсы в метро в Москве

Начальник отдела Минздрава России Николай Сидоренко спас пассажира, упавшего на рельсы в московском метро. Инцидент произошёл накануне вечером на станции «Площадь Революции», сообщает SHOT.

Чиновник Минздрава Николай Сидоренко (в зелёной куртке) спас пассажира, упавшего на рельсы в московском метро. Видео © SHOT

Молодой человек оступился и упал с платформы. Свидетелем произошедшего стал Николай Сидоренко, который возвращался домой с работы. Он оперативно связался с дежурным по станции и начал подавать машинисту сигналы об остановке поезда.

Затормозить состав удалось в самый последний момент, буквально в нескольких сантиметрах от упавшего пассажира. Сидоренко вместе с другими очевидцами помог парню выбраться на платформу.

Ранее Life.ru рассказывал, как спасти мужчину в предынфарктном состоянии удалось главе Минздрава России Михаилу Мурашко. Он летел в Ханой в командировку ради деловой встречи с руководством Вьетнама. В итоге в течение часа Мурашко лично стабилизировал состояние пассажира прямо на борту самолёта.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beton.7

Наталья Афонина
