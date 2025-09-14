Мурашко вытащил с того света пассажира с инфарктом на самолёте в Ханой – видео Life.ru
Глава Минздрава Мурашко в самолёте спас мужчину в предынфарктном состоянии
Обложка © Life.ru
Глава Минздрава Михаил Мурашко спас мужчину в предынфарктном состоянии во время рейса по маршруту Москва — Ханой. Российский министр в течение часа лично стабилизировал состояние пассажира прямо на борту самолёта. Видео оказалось в распоряжении Life.ru.
Видео © Life.ru
Министр летел вьетнамскими авиалиниями в командировку ради деловой встречи с руководством Вьетнама. На третьем часу полёта экипаж обратился к пассажирам с вопросом, а есть ли на борту медики. Как выяснилось, пятидесятилетний россиянин потерял сознание — у него случился гипертонический криз. Мурашко тут же подошёл к пассажиру и провёл необходимые медицинские манипуляции, стабилизировав состояние пациента в течение часа. После этого мужчина благополучно долетел до пункта назначения.
