14 сентября, 13:26

Мурашко вытащил с того света пассажира с инфарктом на самолёте в Ханой – видео Life.ru

Глава Минздрава Мурашко в самолёте спас мужчину в предынфарктном состоянии

Обложка © Life.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко спас мужчину в предынфарктном состоянии во время рейса по маршруту Москва — Ханой. Российский министр в течение часа лично стабилизировал состояние пассажира прямо на борту самолёта. Видео оказалось в распоряжении Life.ru.

Мурашко спас мужчину в предынфарктном состоянии во время рейса по маршруту Москва — Ханой. Видео © Life.ru

Министр летел вьетнамскими авиалиниями в командировку ради деловой встречи с руководством Вьетнама. На третьем часу полёта экипаж обратился к пассажирам с вопросом, а есть ли на борту медики. Как выяснилось, пятидесятилетний россиянин потерял сознание — у него случился гипертонический криз. Мурашко тут же подошёл к пассажиру и провёл необходимые медицинские манипуляции, стабилизировав состояние пациента в течение часа. После этого мужчина благополучно долетел до пункта назначения.

Врачи на борту летевшего в Москву самолёта спасли девочку с приступами эпилепсии
Врачи на борту летевшего в Москву самолёта спасли девочку с приступами эпилепсии

Ранее подмосковные врачи спасли восьмилетнего мальчика, который полгода проходил с пластиковым колпачком в лёгких, что привело к развитию осложнений. Ребёнок случайно вдохнул пластиковый колпачок от ручки, но не стал рассказывать родителям.

Татьяна Миссуми
