Врачи на борту летевшего в Москву самолёта спасли девочку с приступами эпилепсии

Опасный инцидент произошёл на борту самолёта, где летела шестилетняя девочка с родителями после отпуска. У ребёнка начались приступы эпилепсии, которые могли иметь фатальные последствия. Однако благодаря присутствию на рейсе врачей, удалось оперативно оказать необходимую помощь и спасти жизнь девочки, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«За время перелёта у ребёнка было три эпилептических приступа. Основной нашей задачей было не дать девочке удариться головой, а также следить за тем, чтобы рвота не попала в дыхательные пути. Между приступами девочка жаловалась на сильнейшую головную боль и плакала», — рассказал уролог МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Александр Виноградов.

В спасении девочки принял участие начальник Бюро судмедэкспертизы Московской области Василий Тубашов. Он отметил, что из-за особенностей истории болезни ребёнка, включающей операции и длительное наблюдение у невролога, выбор медикаментов был ограничен. К счастью, в бортовой аптечке нашлись необходимые препараты. Помощь девочке также оказали самарский невролог. После посадки ребёнка доставили в Детский центр имени Рошаля в Красногорске, где ей провели противосудорожное лечение. Сейчас девочка уже выписана.