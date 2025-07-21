Россиянин умер на трапе самолёта в аэропорту по пути домой из Италии

В Ереване скончался гражданин России во время посадки с супругой на самолёт в местном аэропорту Звартноц. Мужчине резко стало плохо, прибывшие медики не успели его спасти. О случившемся сообщает армянский новостной портал shamshyan.com.

«Супружеская пара — граждане РФ — прилетели в Ереван из Италии. Далее они следовали в Россию, однако мужчине после прохождения регистрации стало плохо», — говорится в тексте.

Точную причину гибели российского туриста установит экспертиза. На данный момент правоохранители не обнаружили следов насилия на теле скончавшегося.