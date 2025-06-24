Не выдержало сердце: Россиянка умерла на отдыхе в Турции после падения мужа с балкона

В Турции трагически скончалась российская туристка. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Незадолго до этого её муж упал с балкона третьего этажа. В настоящее время он находится в коме в турецкой больнице, сообщает SHOT.

Супружеская пара, отдыхавшая в Турции. Фото © Telegram / SHOT

Трагический случай произошёл с парой из Свердловской области, приехавшей на отдых в Аланью. Российские туристы — 47-летний Дмитрий и 39-летняя Олеся — заселились в отель в районе Тюрклер. Неожиданно Дмитрий выпал с балкона третьего этажа и получил смертельные травмы. Пока он боролся за жизнь в больнице, его жена Олеся спала. Узнав о случившемся, женщина не смогла пережить потрясение и умерла от сердечного приступа.



На данный момент Дмитрий проходит лечение в местной больнице. Стоимость оказанных медицинских услуг уже составила около 11 тысяч долларов. Кроме того, каждый день пребывания в стационаре обходится в 1250 долларов. Семья Дмитрия организовала сбор средств для оплаты лечения.