Бойца Мио представили к званию Героя России за победу над отрядом ВСУ

Боец 60-й отдельной мотострелковой бригады «Восток» с позывным Мио стал кандидатом на звание Героя России. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

В эфире отметили, что Мио сейчас выполняет следующее боевое задание, но уже выдвинут на награду.

Командир роты с позывным Тиктак рассказал о редкости таких людей, как Мио. Он отметил, что бывает сложно предсказать действия противника и занять нужную позицию.

«Всё правильно, абсолютно сделал, выполнил поставленную задачу на пять с плюсом», — сказал командир.