Бойца Мио представили к званию Героя России за победу над отрядом ВСУ
Обложка © Telegram / Минобороны России
Боец 60-й отдельной мотострелковой бригады «Восток» с позывным Мио стал кандидатом на звание Героя России. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
В эфире отметили, что Мио сейчас выполняет следующее боевое задание, но уже выдвинут на награду.
Командир роты с позывным Тиктак рассказал о редкости таких людей, как Мио. Он отметил, что бывает сложно предсказать действия противника и занять нужную позицию.
«Всё правильно, абсолютно сделал, выполнил поставленную задачу на пять с плюсом», — сказал командир.
Life.ru рассказывал о подвиге Мио во время штурма Новогригоровки в Запорожской области. Он в одиночку нейтрализовал группу из пяти украинских солдат. В силовых структурах акцентировали внимание на слаженности работы штурмовика и экипажей беспилотников, а также на «железной выдержке» и навыках воина из Приморья.
