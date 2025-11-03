Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 23:50

Трамп исключил своё участие в обсуждении ЕС возможности конфискации активов РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не участвует в дискуссиях Евросоюза о конфискации замороженных российских активов. Это заявление хозяин Белого дома сделал во время беседы с журналистами на борту своего самолёта по пути из Палм-Бич в Вашингтон.

«Я этим не занимаюсь. Насколько я понимаю, у Европы и России идут обсуждения. Я в эти обсуждения не вовлечён», — отметил республиканец. Свои выходные Трамп провёл во Флориде, в поместье Мар-а-Лаго близ Палм-Бич.

Трамп не рассматривает передачу крылатых ракет Tomahawk Украине
Трамп не рассматривает передачу крылатых ракет Tomahawk Украине

План по конфискации российских активов для создания так называемого «репарационного кредита» может привести к разрушительным последствиям для западных стран. Россия имеет преимущество на поле боя, и если Украина откажется от переговоров, то её ждут разрушительные последствия. Конфискация российских активов станет для Европы проигрышем как в экономике, так и в политике. Такой шаг закрепит за ней имидж вора и лицемера в глазах РФ. Москва намерена добиваться возвращения своих замороженных активов. Россия потребует от европейских государств выплаты полной суммы с начислением процентов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar