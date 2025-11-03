План по конфискации российских активов для создания так называемого «репарационного кредита» может привести к разрушительным последствиям для западных стран. Об этом пишет издание Strategic Culture.

«Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться её народу», — говорится в материале.

Издание заявило, что единственный способ защиты европейских налогоплательщиков — военное поражение России с последующим взысканием с неё крупных репараций. При этом в самой статье этот сценарий называется абсолютно абсурдным для любого разумного человека.

Автор статьи заявил, что Россия имеет преимущество на поле боя, и если Украина откажется от переговоров, то её ждут разрушительные последствия. Конфискация российских активов станет для Европы проигрышем как в экономике, так и в политике. Как отмечается в статье, такой шаг закрепит за ней имидж вора и лицемера в глазах РФ.