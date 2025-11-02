Банк Revolut начал блокировку счетов россиян без ВНЖ в Европе

Европейский финтех-сервис Revolut начал блокировку счетов россиян без ВНЖ в ЕС, следуя предписаниям западных санкций. Об этом сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Revolut должен соблюдать санкционные законы и регламенты ООН, Европейского союза, Соединённого Королевства, Соединённых Штатов и все прочие применимые законы и регламенты во всех юрисдикциях, в которых работает Revolut», — сказали представители организации.

Согласно информации издания, 1 ноября банк направил клиентам два уведомления: первое содержало запрос на предъявление копии вида на жительство, второе — информировало о закрытии счёта при отсутствии указанного документа.

Ранее в Госдуме заявили, что Москва намерена добиваться возвращения своих замороженных активов. Россия потребует от европейских государств, причастных к«воровству», выплаты полной суммы с начислением процентов. Ответственность за подобные действия ляжет не только на нынешние правительства европейских стран, но и на будущие поколения.