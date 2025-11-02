Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 05:30

Вулин: Сербия не станет изымать собственность России по примеру Запада

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Сербия, в отличие от Запада, демонстрирует другой подход и не планирует изымать российские активы. С таким утверждением выступил основатель партии «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета «Србиягаз» и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.

«Сербия этого не сделает. Мы не будем национализировать российскую собственность, отнимать не хотим. Мы не народ трусов и воров», — заявил Вулин в беседе с РИА «Новости».

Политолог объяснил, почему Бельгия осмелилась угрожать России
Политолог объяснил, почему Бельгия осмелилась угрожать России

Ранее в Госдуме заявили, что Москва намерена добиваться возвращения своих замороженных активов. Россия потребует от европейских государств, причастных к«воровству», выплаты полной суммы с начислением процентов. При этом крупный европейский банк Revolut уже начал блокировку счетов россиян без ВНЖ в ЕС.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Сербия
  • Россия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar