Вулин: Сербия не станет изымать собственность России по примеру Запада
Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Сербия, в отличие от Запада, демонстрирует другой подход и не планирует изымать российские активы. С таким утверждением выступил основатель партии «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета «Србиягаз» и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.
«Сербия этого не сделает. Мы не будем национализировать российскую собственность, отнимать не хотим. Мы не народ трусов и воров», — заявил Вулин в беседе с РИА «Новости».
Ранее в Госдуме заявили, что Москва намерена добиваться возвращения своих замороженных активов. Россия потребует от европейских государств, причастных к«воровству», выплаты полной суммы с начислением процентов. При этом крупный европейский банк Revolut уже начал блокировку счетов россиян без ВНЖ в ЕС.
