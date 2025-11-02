Сербия, в отличие от Запада, демонстрирует другой подход и не планирует изымать российские активы. С таким утверждением выступил основатель партии «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета «Србиягаз» и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.

«Сербия этого не сделает. Мы не будем национализировать российскую собственность, отнимать не хотим. Мы не народ трусов и воров», — заявил Вулин в беседе с РИА «Новости».