Западные политики регулярно используют антироссийскую риторику для повышения собственной популярности, уверен политолог Данила Гуреев. По его словам, подобные заявления становятся удобным инструментом для создания решительного образа перед избирателями, поскольку Москва обычно не уделяет внимания словам отдельных личностей.

Эксперт привёл в пример угрозы Бельгии в адрес России. Резкие высказывания, изначально рассчитанные на местные СМИ, неожиданно получили широкий резонанс. В реальности мировое сообщество осознаёт лидерство нашей страны в области гиперзвуковых вооружений и модернизации ядерного арсенала.

Политолог подверг сомнению реальное единство стран ЕС и НАТО, указав, что в случае эскалации конфликта со стороны Прибалтики американские союзники не окажут им существенной поддержки. Поэтому полномасштабный конфликт с РФ никому не выгоден, а заявления отдельных политиков носят преимущественно популистский характер.

«Поэтому не стоит говорить о существовании единого общеевропейской позиции, потому что все они друг друга, мягко говоря, не любят», — подчеркнул собеседник 360.ru