30 октября, 18:59

Глава МО Бельгии Франкен не стал отказываться от слов об ударе НАТО по Москве

Обложка © ТАСС / ЕРА

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что не будет извиняться и отказываться от своих слов об атаке НАТО на Москву. По его мнению, альянс — всего лишь оборонительное объединение, которое будет«защищаться» в случае нападения России.

«НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и, конечно же, не хочет этого делать. Мы по определению оборонительный альянс. Но принцип ответного удара нашего альянса неоспорим уже 76 лет. Это основа. Именно это я и имел в виду в интервью, и я не отказываюсь ни от одного своего слова», написал Франкен в соцсети.

Напомним, Франкен угрожал «сровнять Москву с землёй», если россияне «нанесут удар по Брюсселю». Российское посольство в Бельгии назвало подобные заявления неприемлемыми и подчеркнуло, что они ставят под угрозу европейское будущее и могут спровоцировать новый военный конфликт. Также в интервью изданию De Morgen Франкен подчеркнул, что призывы не бояться русских — это очень ошибочная позиция.

