США уведомили союзников по НАТО о сокращении своих войск в Европе

США предупредили Румынию о сокращении своего воинского контингента в стране примерно на 700 человек, в том числе на авиабазе «Михаил Когэлничану». Об этом говорится в сообщении румынского оборонного ведомства. Там назвали такое решение Штатов ожидаемым.

«Министерство национальной обороны было проинформировано о сокращении части американских войск, развёрнутых на восточном фланге НАТО, в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооружённых сил США», — говорится в заявлении ведомства.

Среди подразделений, чья ротация в Европе прекратится, есть войска, предназначенные для Румынии и дислоцированные на авиабазе «Михаил Когэлничану».

Эат база — один из самых дорогостоящих проектов румынской армии. К 2040 году она должна была стать крупнейшей в Европе. Американские военные используют объект с 1999 года. Сейчас там находятся подразделения 101-й воздушно-десантной дивизии США и истребители союзников по НАТО.

По данным Kyiv Post, сокращение не превысит масштабов батальона. Инициатива связана со стремлением Пентагона сосредоточить ресурсы в Западном полушарии и Тихом океане.