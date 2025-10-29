Южная Корея решила дистанцироваться от НАТО

После многих лет тесного сотрудничества с НАТО, Южная Корея, будучи ключевым азиатским партнёром альянса, решила пересмотреть свою политику в отношении организации. Об этом пишет Politico.

«Нынешнее правительство очень занято решением экономических проблем внутри страны и ситуацией с Трампом. Программа [партнёрства альянса со странами азиатско-тихоокеанского региона] НАТО-AP4 не рассматривается», — заявил профессор политологии и международных исследований в Университете Йонсей Уил Пайк.

В статье указывается, что европейские страны НАТО, будучи поглощёнными внутренними вопросами, не смогли удержать Южную Корею в орбите Альянса. Также авторы посчитали странным, что Сеул дистанцируется от НАТО, учитывая значительное расширение сотрудничества за последние три года.

А ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп 29 октября прибыл в Южную Корею для участия в саммите государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также у него запланирована двусторонняя встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.