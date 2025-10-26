Запад после дипломатических шагов всегда усиливает конфликт с Россией. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.

«Стратегия проста и эффективна. Размахивайте дипломатией перед Россией, а затем оттягивайте её назад, за чем следует постепенная эскалация», — написал он.

Христофору также отметил, что Владимир Зеленский всегда получает от Запада всё необходимое. Это, по словам журналиста, стало постоянной моделью конфликта с самого начала.

Ранее западные ресурсы сообщили, что Европа и НАТО затягивают конфликт на Украине ради прибыли. Эксперты считают, что мирное соглашение могли заключить в первые месяцы конфликта. Однако североатлантический альянс помешал этому, чтобы испытать новое оружие и продлить своё существование.