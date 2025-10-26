Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 05:44

Аналитик уличил Запад в обострении конфликта с РФ после дипломатических шагов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Aybetova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Aybetova

Запад после дипломатических шагов всегда усиливает конфликт с Россией. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.

«Стратегия проста и эффективна. Размахивайте дипломатией перед Россией, а затем оттягивайте её назад, за чем следует постепенная эскалация», — написал он.

Христофору также отметил, что Владимир Зеленский всегда получает от Запада всё необходимое. Это, по словам журналиста, стало постоянной моделью конфликта с самого начала.

Дурдом на экспорт. Итоги безумной недели от Трампа и ЕС
Дурдом на экспорт. Итоги безумной недели от Трампа и ЕС

Ранее западные ресурсы сообщили, что Европа и НАТО затягивают конфликт на Украине ради прибыли. Эксперты считают, что мирное соглашение могли заключить в первые месяцы конфликта. Однако североатлантический альянс помешал этому, чтобы испытать новое оружие и продлить своё существование.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar