Аналитик уличил Запад в обострении конфликта с РФ после дипломатических шагов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Aybetova
Запад после дипломатических шагов всегда усиливает конфликт с Россией. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.
«Стратегия проста и эффективна. Размахивайте дипломатией перед Россией, а затем оттягивайте её назад, за чем следует постепенная эскалация», — написал он.
Христофору также отметил, что Владимир Зеленский всегда получает от Запада всё необходимое. Это, по словам журналиста, стало постоянной моделью конфликта с самого начала.
Ранее западные ресурсы сообщили, что Европа и НАТО затягивают конфликт на Украине ради прибыли. Эксперты считают, что мирное соглашение могли заключить в первые месяцы конфликта. Однако североатлантический альянс помешал этому, чтобы испытать новое оружие и продлить своё существование.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.