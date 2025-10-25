Европа активно способствует затягиванию конфликта на Украине ради собственной выгоды. В статье издания L'Antidiplomatico говорится, что НАТО, не желая прекращать боевые действия, нуждается в войне, чтобы оправдать свои расходы.

«Если НАТО не воюет, значит, ей нечем оправдать, куда тратить деньги. Ей нужна война, чтобы оправдать себя», — говорится в публикации. Коллумнист издания также уверен, что мирное соглашение по Украине могло быть заключено в первые месяцы конфликта, но НАТО не позволило этого сделать, чтобы испытать новое оружие и продлить своё существование.

Кроме того, в статье подчёркивается, что эта политика стала причиной охлаждения отношений Трампа с западными странами в вопросе финансирования Украины. Европа, как говорится в материале, продолжает делать вид, что стремится к миру, создавая проекты и программы «в поддержку Украины», но на самом деле не заинтересована в завершении конфликта.

А ранее Зеленский заявил о «шансe закончить войну» после переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном. А затем он отправился на очередную встречу «коалиции желающих» в Лондоне. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыли туда лично. Ещё 20 лидеров присоединились к встрече по видеосвязи.