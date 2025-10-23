Зеленский после встречи с Макроном внезапно заявил о шансе закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «шансe закончить войну» после переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Скоординировали позиции в преддверии встречи “коалиции желающих”. Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну», — написал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что необходимо усилить поддержку Киева и завершить работу над гарантиями безопасности совместно с НАТО и ЕС. По словам Зеленского, Франция остаётся одним из ключевых партнёров Украины в вопросах обороны и дипломатического давления на Россию.

Франция остаётся одним из ключевых союзников Украины в Европе. С начала конфликта Париж поставлял Киеву вооружение, включая гаубицы Caesar, бронетехнику и системы ПВО, а также оказывал финансовую и гуманитарную помощь.

Ранее Киев и Париж подписали соглашение о безопасности, предусматривающее долгосрочную военную и экономическую поддержку. На фоне подготовки встречи так называемой «коалиции желающих» тема возможного урегулирования конфликта вновь вышла на первый план европейской повестки.