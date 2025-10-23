Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 05:41

Зеленский выпустил Сердючку в спецрейс по Европе, чтобы она собрала ему денег на дроны и свет

Верка Сердючка. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Верка Сердючка. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

52-летний Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, с большим трудом добился от Владимира Зеленского права покинуть Украину для серии гастролей по Европе. По данным SHOT, эти выступления имеют чёткую финансовую цель: собрать средства, которые будут переданы непосредственно на Банковую.

Турне Верки имеет успех: аншлаги фиксируются практически повсеместно. Шесть уже проведённых концертов принесли команде около 50 миллионов рублей (примерно 530 тысяч евро) каждый. В оставшихся семи городах ожидается не меньшая отдача. В частности, в Людвигсбурге (Германия) продано 7100 из 7200 доступных билетов, что прогнозируется как рекордный сбор в 70 миллионов рублей (минимум 730 тысяч евро) за одно шоу. Общая ожидаемая выручка тура превысит 670 миллионов рублей.

Несмотря на высокий спрос, репертуар Сердючки остается преимущественно русскоязычным, с редкими вставками украинского языка. На одном из выступлений в Праге 21 октября Данилко якобы хвастался своими связями на польской границе.

Примечательно, что артисту по-прежнему недоступна возможность выступать на корпоративах. Источники предполагают, что причина кроется в том, что на частных мероприятиях сложнее продвигать официальную «украинскую повестку», вынуждая Данилко маскировать отказ от таких заказов ссылками на чрезмерную занятость.

Лидер группы «Вопли Видоплясова» Скрипка выступил за военный переворот на Украине
Лидер группы «Вопли Видоплясова» Скрипка выступил за военный переворот на Украине

Кстати, Сердючке могут закрыть въезд в Россию. Основания для такого решения уже имеются. Она прославилась после Евровидения-2007, где заняла второе место. Однако в последние годы артист не раз позволял себе резкие высказывания в адрес России и её властей.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Верка Сердючка (Андрей Данилко, певец)
  • Владимир Зеленский
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar