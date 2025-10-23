52-летний Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, с большим трудом добился от Владимира Зеленского права покинуть Украину для серии гастролей по Европе. По данным SHOT, эти выступления имеют чёткую финансовую цель: собрать средства, которые будут переданы непосредственно на Банковую.

Турне Верки имеет успех: аншлаги фиксируются практически повсеместно. Шесть уже проведённых концертов принесли команде около 50 миллионов рублей (примерно 530 тысяч евро) каждый. В оставшихся семи городах ожидается не меньшая отдача. В частности, в Людвигсбурге (Германия) продано 7100 из 7200 доступных билетов, что прогнозируется как рекордный сбор в 70 миллионов рублей (минимум 730 тысяч евро) за одно шоу. Общая ожидаемая выручка тура превысит 670 миллионов рублей.

Несмотря на высокий спрос, репертуар Сердючки остается преимущественно русскоязычным, с редкими вставками украинского языка. На одном из выступлений в Праге 21 октября Данилко якобы хвастался своими связями на польской границе.

Примечательно, что артисту по-прежнему недоступна возможность выступать на корпоративах. Источники предполагают, что причина кроется в том, что на частных мероприятиях сложнее продвигать официальную «украинскую повестку», вынуждая Данилко маскировать отказ от таких заказов ссылками на чрезмерную занятость.

Кстати, Сердючке могут закрыть въезд в Россию. Основания для такого решения уже имеются. Она прославилась после Евровидения-2007, где заняла второе место. Однако в последние годы артист не раз позволял себе резкие высказывания в адрес России и её властей.