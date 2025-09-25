Песни на русском не помогли: Силовики раскрыли, что грозит Верке Сердючке в России
Верка Сердючка рискует попасть в стоп-лист на въезд в Россию
Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Обложка © Wikipedia
Украинскому артисту Андрею Данилко, выступающему в образе Верки Сердючки, могут закрыть въезд в Россию. Основания для такого решения уже имеются, сообщили российские правоохранительные органы.
Верка Сердючка прославилась после Евровидения-2007, где заняла второе место. Однако в последние годы артист не раз позволял себе резкие высказывания в адрес России и её властей.
На Украине Сердючка тоже оказалась в центре скандала. На одном из концертов певец исполнил песни на русском языке, после чего в дело вмешался уполномоченный по защите государственного языка. В итоге полиция даже оштрафовала директора отеля, где проходило выступление, сообщает РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что певица Анастасия Приходько попала в скандал из-за русского языка. Артистка выложила в соцсетях поздравление мужу на годовщину свадьбы и написала пост по-русски. Поклонники обвинили её в «пропаганде» языка, несмотря на прежние резкие слова в адрес России.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.