25 сентября, 04:53

Песни на русском не помогли: Силовики раскрыли, что грозит Верке Сердючке в России

Верка Сердючка рискует попасть в стоп-лист на въезд в Россию

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Обложка © Wikipedia

Украинскому артисту Андрею Данилко, выступающему в образе Верки Сердючки, могут закрыть въезд в Россию. Основания для такого решения уже имеются, сообщили российские правоохранительные органы.

Верка Сердючка прославилась после Евровидения-2007, где заняла второе место. Однако в последние годы артист не раз позволял себе резкие высказывания в адрес России и её властей.

На Украине Сердючка тоже оказалась в центре скандала. На одном из концертов певец исполнил песни на русском языке, после чего в дело вмешался уполномоченный по защите государственного языка. В итоге полиция даже оштрафовала директора отеля, где проходило выступление, сообщает РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что певица Анастасия Приходько попала в скандал из-за русского языка. Артистка выложила в соцсетях поздравление мужу на годовщину свадьбы и написала пост по-русски. Поклонники обвинили её в «пропаганде» языка, несмотря на прежние резкие слова в адрес России.

Юния Ларсон
