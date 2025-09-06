Мессенджер MAX
6 сентября, 05:43

Украинская певица Анастасия Приходько перешла на русский язык и оказалась в центре скандала

Украинцы захейтили певицу Приходько за поздравление на русском языке

Украинская певица Анастасия Приходько. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / prykhodko_official

Украинская певица, победительница «Фабрики звёзд 7» Анастасия Приходько попала под жёсткий хейт за пост в соцсетях на русском языке. Артистка выложила фотографию с супругом по случаю 12-й годовщины свадьбы, а вот для поздравлений у неё не нашлось слов на мове.

«Мы с первого класса вместе по жизни, сегодня уже 12 лет официально! Если нужно будет – я в мгновение ока отдам свою жизнь за тебя! Ты мой мир! И другого мне не нужно!» — написала победительница «Фабрики звёзд 7».

Но большинство подписчиков не тронула любовь Приходько. Те заострили внимание на использование русского языка, несмотря на заверения певицы в ненависти к России. Поклонники даже начали обвинять её в «пропаганде русского языка».

Анастасия Приходько живёт вместе с мужем и тремя детьми в селе Крюковщина в Киевской области. Ещё до начала СВО она просила обозначить предателями украинских артистов, гастролирующих в России. При этом сама певица жаловалась на украинцев, травящих её за выступление на Евровидении от России, где она заняла 11-е место.

