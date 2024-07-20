СК проверит призывы брата певицы Приходько к убийству "знаковых россиян"
Анастасия Приходько и её брат Назар. Обложка © Telegram / Погляд Приходька / Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / prykhodko_official
Следственный комитет России проведёт проверку в связи с высказываниями украинского националиста Назара Приходько — брата певицы Анастасии Приходько, представлявшей Россию на "Евровидении — 2009" и позже пожалевшей о связях с нашей страной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка опубликованным высказываниям", — говорится в сообщении СК.
Ранее брат певицы у себя в телеграм-канале призвал в ответ на убийство экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион во Львове ликвидировать "знаковых людей" для России. Начать Приходько предложил с журналиста Владимира Соловьёва. За это украинцы, по его словам, якобы готовы заплатить 10 миллионов долларов.
Напомним, вечером 19 июля во Львове расстреляли Ирину Фарион — известного украинского политика и общественного деятеля, отметившуюся своими крайне русофобскими взглядами. Вскоре она умерла в больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство", виновника до сих пор ищут. Следствие рассматривает несколько версий расправы — на почве личной неприязни, из-за общественно-политической деятельности или по заказу.