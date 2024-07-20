СК проверит призывы брата певицы Приходько к убийству "знаковых россиян"

Следственный комитет России проведёт проверку в связи с высказываниями украинского националиста Назара Приходько — брата певицы Анастасии Приходько, представлявшей Россию на "Евровидении — 2009" и позже пожалевшей о связях с нашей страной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка опубликованным высказываниям", — говорится в сообщении СК.

Ранее брат певицы у себя в телеграм-канале призвал в ответ на убийство экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион во Львове ликвидировать "знаковых людей" для России. Начать Приходько предложил с журналиста Владимира Соловьёва. За это украинцы, по его словам, якобы готовы заплатить 10 миллионов долларов.