22 октября, 12:18

Лидер группы «Вопли Видоплясова» Скрипка выступил за военный переворот на Украине

Обложка © ТАСС / Антон Белицкий

Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка призвал к военному перевороту на Украине. По мнению музыканта, к власти должны прийти военные, прошедшие боевые действия.

«Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Тех, кто прошел боевые действия», — заявил Скрипка в интервью украинскому телеканалу «Апостроф».

Однако даже они, по задумке музыканта, должны пройти проверку, чтобы понять, какими они являются «за пределами медийного образа», чтобы не выбрать очередного «популиста».

А недавний опрос показал, что если бы в ближайшее время на Украине провели выборы президента, то бывший главком ВСУ и нынешний посол в Лондоне Валерий Залужный и начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов* могли бы победить Владимира Зеленского во втором туре.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

