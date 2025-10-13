Невероятный рейтинг: Зеленский проигрывает кресло президента и Залужному, и Буданову*!

Если бы в ближайшее время на Украине провели выборы президента, то бывший главком ВСУ и нынешний посол в Лондоне Валерий Залужный и начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов* могли бы победить Владимира Зеленского во втором туре. Об этом гласят результаты опроса «Первой рейтинговой системы».

В случае выборов сейчас Залужный смог бы опередить действующего главу киевского режима на целых 16% – 42,6% против 26,3%. И даже у Буданова* было бы преимущество, хоть и незначительное: 33% против 32,5%.

В гипотетическом втором туре между Залужным и Будановым*, первый кандидат получил бы 44,5% голосов, а второй – 22%. При этом во всех трёх сценариях значительная часть избирателей не определилась со своим выбором.

Ранее сообщалось, что Валерий Залужный начал формировать команду для участия в будущих президентских выборах. Эти действия последовали за публикацией социологических опросов, в которых Залужный лидировал в рейтинге доверия украинцев с 74%, опережая Зеленского. Исследования также демонстрировали высокий потенциал успеха гипотетической политической партии, возглавляемой Залужным, на парламентских выборах.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.