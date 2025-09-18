Владимир Путин
18 сентября, 13:36

На Украине составили новый топ-5 кандидатов в президенты, на первом месте – Залужный

Залужный вновь обошёл Зеленского в опросе по выборам президента Украины

Бывший главком ВСУ и посол в Британии Валерий Залужный занимает лидирующую позицию в опросах на предмет того, за кого проголосовали бы избиратели в случае проведения на Украине выборов президента. Чиновник набрал 33,4% потенциальных голосов. Об этом говорится в исследовании группы «Рейтинг».

За Владимира Зеленского готовы проголосовать только 28,5% опрошенных. При таком раскладе, утверждается в тексте, политики могут рассчитывать на второй тур. Совсем мало набрал экс-президент страны Пётр Порошенко* и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. В списки предлагаемых кандидатов авторы исследования включили и украинского боксёра Александра Усика. Он мог бы потенциально набрать 5,3% голосов. Правда, спортсмен вообще не собирается баллотироваться.

Напомним, в августе сообщалось, что экс-главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный возглавил рейтинг доверия украинцев, обойдя главаря киевского режима Владимира Зеленского. Согласно исследованию, 74% опрошенных доверяют Залужному, в то время как гипотетическая партия под его руководством лидировала бы на парламентских выборах.

* Внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

