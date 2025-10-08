Залужный набирает команду для участия в президентской гонке на Украине

Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный приступил к формированию политической команды для потенциального участия в президентской гонке. Соответствующую информацию опубликовало французское издание Intelligence Online со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным портала, в состав формируемой команды вошли несколько высокопоставленных военных чиновников, которым предложили депутатские мандаты в Верховной раде в случае прихода Залужного к власти. При этом сам экс-главком ВСУ избегает публичных комментариев о своих политических планах.

Издание отмечает, что слухи о возможном выдвижении Залужного в президенты Украины циркулируют уже продолжительное время, а данные социологических опросов свидетельствуют о его значительном электоральном потенциале.

Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный возглавил рейтинг доверия украинских граждан, опередив президента Владимира Зеленского. Согласно результатам опроса, 74% респондентов выразили доверие Залужному, при этом гипотетическая политическая партия под его руководством могла бы лидировать на парламентских выборах.