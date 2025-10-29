Министр обороны Бельгии Тео Франкен выразил несогласие с профессором международной политики Хендриком Восом, который поставил под сомнение необходимость увеличения военных расходов НАТО. Франкен считает, что профессор делает неверные выводы, утверждая, что у европейских союзников достаточно оружия для противостояния России.

В интервью изданию De Morgen Франкен подчеркнул, что призывать не бояться России, учитывая её статус сверхдержавы с мощной армией и высоким боевым духом, является серьёзной ошибкой. Он отметил, что ВС России значительно укрепились, в то время как Европа испытывает трудности с координацией действий: у неё нет единого командования и практически отсутствуют готовые к немедленному применению военные подразделения.

«Люди, которые утверждают, что мы не должны бояться русских, жестоко ошибаются. Это геополитическая сверхдержава с сильной армией и огромным боевым духом. Они победили в Чечне, они доминировали в войне в Сирии в течение десяти лет, и они активны в Африке на многих фронтах», — сказал Франкен.

К слову, накануне Франкен угрожал «сровнять Москву с землей», если россияне «нанесут удар по Брюсселю». Российское посольство в Бельгии назвало подобные заявления неприемлемыми и подчеркнуло, что они ставят под угрозу европейское будущее и могут спровоцировать новый военный конфликт.