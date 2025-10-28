Российское посольство в Бельгии выразило резкое неодобрение в связи с высказываниями министра обороны Тео Франкена, который допустил угрозы в адрес Москвы, заявив о намерении «стереть её с карты мира». Дипломатическое представительство назвало подобные заявления неприемлемыми и подчеркнуло, что они ставят под угрозу европейское будущее и могут спровоцировать новый военный конфликт.

Реакция дипломатов последовала после интервью Франкена газете Morgen от 27 октября, где он обсуждал гипотетические российские ракетные удары по Брюсселю и рассыпался угрозами в адрес Москвы. В заявлении российского посольства эти слова бельгийского министра были охарактеризованы как провокационные и безответственные, оторванные от реальности и абсурдные. Дипломаты призвали европейскую общественность осознать, что реальную угрозу европейскому континенту представляют именно подобные политики, а не Россия, и что их действия могут привести к эскалации конфликта.

«К сожалению, эскапады Т.Франкена – ярчайшее проявление того милитаристского угара, в который все глубже погружается европейская партия войны», — говорится в заявлении посольства.

В дипведомстве полагают, что министр пытается затуманить взоры общественности от внутренних бед Бельгии. Пока страна борется с угасающим уровнем жизни, урезанием социальных гарантий и растущей волной преступности, а улицы заполоняют нелегалы, Франкен предлагает весьма курьёзные сценарии обороны от несуществующей российской угрозы, опираясь на запасы консервов, свечей и фонариков.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что НАТО в ускоренном порядке готовится к возможной войне с Россией: страны альянса наращивают выпуск вооружений, проводят мобилизационные учения и усиливают антироссийскую пропаганду. По его словам, поставлена задача в сжатые сроки обеспечить ресурсы для Союзных сил реагирования и кратно увеличить производство продукции ВПК.