28 октября, 16:26

Корабли НАТО активизировали разведку у границ России в Балтийском и Чёрном морях

НАТО увеличивает свою военную мощь у российских рубежей и активизирует разведку в Балтийском и Чёрном морях. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

«В странах Прибалтики, Черноморского региона и Польши усиливается численный состав и боевые возможности многонациональных батальонных тактических групп и формирований бригадного уровня», — сказал дипломат на заседании первого комитета Генассамблеи ООН.

Он также обратил внимание, что натовские корабли увеличили продолжительность нахождения в Чёрном море.

Напомним, ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что НАТО в ускоренном порядке готовится к возможной войне с Россией: страны альянса наращивают выпуск вооружений, проводят мобилизационные учения и усиливают антироссийскую пропаганду. По его словам, поставлена задача в сжатые сроки обеспечить ресурсы для Союзных сил реагирования и кратно увеличить производство продукции ВПК.

Наталья Демьянова
