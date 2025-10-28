Россия не собирается совершать нападения на какие-либо государства НАТО и Европейского союза и готова юридически закрепить это. Данное заявление прозвучало от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ходе его выступления на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва неоднократно озвучивала отсутствие подобных намерений в отношении стран-членов этих организаций. Он уточнил, что российская сторона готова зафиксировать данную позицию в рамках будущих соглашений о гарантиях безопасности. Однако именно лидеры Евросоюза продолжают игнорировать рассмотрение соглашений.

«Мы неоднократно говорили, что у нас не было и нет намерений нападать на какую-либо страну из нынешних членов НАТО и Евросоюза. Мы готовы закрепить данную позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии, но от рассмотрения этих будущих гарантий на подлинно коллективной основе лидеры ЕС уходят», — сказал министр.

Ранее Сергей Лавров заявил, что НАТО и ЕС сплотились, чтобы нанести России стратегическое поражение путём развязывания конфликта через Украину. По его словам, именно данные страны, которые состоят в альянсе и ЕС, через реки нацистского киевского режима развязали против РФ войну.