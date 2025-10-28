Политика Варшавы, направленная на вовлечение Евросоюза и НАТО в конфликт с Россией, создаёт угрозу для самой Польши. Так сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о праве Украины атаковать российские объекты в Европе. Об этом Пушков написал в своём Telegram-канале.

«Премьер Польши Дональд Туск отметился очередным провокационным заявлением в адрес России. Туск, постоянно пытающийся втравить другие страны ЕС и НАТО в войну с Россией, похоже, не понимает, что неизбежной жертвой такой войны, случись она, станет сама Польша. Она расположена таким образом, что ей этого не избежать», — заявил Пушков. По его оценке, пострадает мирное поселение страны, несмотря на «американский зонтик».

Согласно сенатору, враждебность к России исторически характерна для польской политической элиты, за исключением советского периода. Пушков подчеркнул, что нынешние действия Варшавы повторяют прошлые ошибки, игнорируя уроки истории и повышая риски для собственной безопасности.

Напомним, ранее Дональд Туск заявил, что Украина может наносить удары по российским объектам в Европе. Это прозвучало на фоне освобождения польским судом подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток». Решение суда от 17 октября касалось украинца Владимира Журавлёва, которого немецкие правоохранительные органы подозревали в организации диверсии.