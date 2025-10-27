В Польше в пятый раз за год сорвали флаг с консульства Украины

С флагштока почётного консульства Украины в польском городе Пшемысле в пятый раз с начала года был сорван украинский флаг. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в своём личном блоге.

«Волна антиукраинского хейта в соцсетях уже в очередной раз выливается в срывание украинского флага с почётного консульства Украины в Пшемысле», — написал Боднар.

Дипломат подчеркнул, что это как минимум пятый случай публичного оскорбления государственной символики в текущем году, произошедший в одном и том же месте. Посол сообщил, что через официальные дипломатические каналы обратился к польским правоохранительным органам и Министерству иностранных дел с требованием принять необходимые меры для поиска и привлечения к ответственности виновных.

К слову, инцидент происходит на фоне растущих антиукраинских настроений в польском обществе. Согласно социологическим опросам, многие поляки негативно относятся к предоставлению беженцам с Украины финансовой помощи — около половины населения считают размер оказываемой поддержки чрезмерным, а 8% респондентов и вовсе выступают за полное прекращение выплаты пособий.

Ранее сообщалось, что Польша не предоставит Украине помощь в нейтрализации ракетных атак. Глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский пояснил, что принятие одностороннего решения об уничтожении российских ракет над Украиной невозможно. По его словам, это связано с тем, что в НАТО действует общая система противовоздушной обороны, и подобные действия должны быть одобрены всем альянсом, а не только Польшей.