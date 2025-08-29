Украинский флаг, который в течение нескольких лет провисел на фасаде Национального музея в Праге и вызывал массовые протесты местных жителей, наконец был демонтирован. По информации чешского издания Parlamentní listy, причиной послужил не учёт мнения граждан Чехии, а жёсткая позиция Эфиопии, предоставившей музею уникальные археологические экспонаты.

Официальной причиной снятия флага администрация музея назвала необходимость размещения рекламных материалов для предстоящей выставки останков древних предков человека.

«Для проведения рекламной кампании этого уникального события возникла необходимость использовать все площади на фасаде исторического здания музея», — пояснила глава отдела внешних сношений музея Кристина Квапилова.

Однако, согласно расследованию издания, реальной причиной стало дипломатическое вмешательство. Эфиопская сторона выдвинула ультиматум: либо музей убирает украинский флаг, либо уникальная археологическая выставка не состоится.

«Всё просто. Эфиопы заявили, что если Прага хочет выставку, то украинский флаг надо убрать. А иначе Люси и Селам не приедут. Им помешал бы флаг любого другого государства, но украинский не понравился особенно», — сообщил анонимный дипломатический источник.

Как отмечает издание, такая позиция Эфиопии обусловлена стратегическими отношениями с Россией, которая оказала стране значительную военную и дипломатическую поддержку во время конфликта в Тыграе. Российские поставки вооружения и блокирование резких решений в Совбезе ООН помогли эфиопскому правительству успешно справиться с мятежом.

Parlamentní listy обращает внимание на парадоксальность ситуации: чешские власти годами игнорировали требования собственных граждан о снятии флага, при этом активист Славек Попелка даже был приговорён к тюремному сроку за попытку его сорвать. Однако требование иностранного государства было выполнено незамедлительно.

В Праге до 23 октября будет проходить выставка под названием «Люди и их предки». Впервые на территории Европы окаменелости предков человека Люси и Селама будут выставлены на единой экспозиции.