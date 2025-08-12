Глава МИД Чехии Липавский сообщил, что поддержка Украины не безгранична

Украине напомнили, что поддержка Чехии не безгранична. Об этом сообщил глава МИД республики Ян Липавский в колонке для издания «Европейская правда». По его словам, помощь Киеву имеет свои условия.

Чехия поддерживает евроатлантическую интеграцию Незалежной. Однако помощь обусловлена выполнением требований, заявил министр.

«В этом Украина имеет нашу большую поддержку, хотя и не безграничную. Украина не должна замедлять реформы в стране, так же как и не должна ставить под сомнение верховенство права и антикоррупционные меры», — предупредил Липавский.