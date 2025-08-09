Украина рискует утратить поддержку ещё одного преданного союзника в Европе

Украина может лишиться поддержки Чехии в Европейском союзе в ближайшее время. Об этом сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на данные социологических опросов.

На предстоящих осенних парламентских выборах лидирует экс-премьер Андрей Бабиш, который критикует помощь Киеву и выступает за скорейшие мирные переговоры с Москвой, отмечает издание. Политик также является сторонником прекращения военных поставок Украине.

При этом газета напоминает, что во время своего премьерства Бабиш занимал жёсткую позицию в отношении РФ — выдворял российских дипломатов и резко реагировал на действия российских спецслужб.