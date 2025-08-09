Украина рискует утратить поддержку ещё одного преданного союзника в Европе
Neue Zürcher Zeitung: Чехия может пересмотреть поддержку Украины после выборов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media
Украина может лишиться поддержки Чехии в Европейском союзе в ближайшее время. Об этом сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на данные социологических опросов.
На предстоящих осенних парламентских выборах лидирует экс-премьер Андрей Бабиш, который критикует помощь Киеву и выступает за скорейшие мирные переговоры с Москвой, отмечает издание. Политик также является сторонником прекращения военных поставок Украине.
При этом газета напоминает, что во время своего премьерства Бабиш занимал жёсткую позицию в отношении РФ — выдворял российских дипломатов и резко реагировал на действия российских спецслужб.
Ранее сообщалось, что принятие на Украине закона против антикоррупционных организаций подорвало репутацию Владимира Зеленского на Западе. Теперь он производит впечатление политика, теряющего контроль над страной. Журналисты отмечают, что вместо вдохновения он всё больше сосредоточен на политическом выживании, жертвуя демократическими принципами, а его обаяние утратило влияние даже на самых преданных сторонников Украины.