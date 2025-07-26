Принятие закона, направленного против антикоррупционных организаций на Украине, нанесло удар по имиджу Владимира Зеленского, который до недавнего времени пользовался поддержкой на Западе. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung, отмечая, что «очарование Зеленского исчезло даже у самых стойких сторонников Украины».

«Зеленский оказался прижат к стенке. Когда-то прославляемый как символ западных ценностей, сегодня 47-летний мужчина выглядит как человек, утративший контроль над своей страной. Вместо того чтобы вселять надежду, он всё больше создаёт впечатление, что хочет обеспечить себе политическое выживание – причём за счёт основных демократических принципов», — пишет издание.

Кроме того, в статье обращается внимание на то, что западные страны в течение длительного времени игнорировали внутренние проблемы Украины, включая слабую антикоррупционную политику. Как отмечается в публикации, эти вопросы сознательно обходились стороной «ради политической целесообразности».