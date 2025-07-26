«Выпнут под зад»: В Японии рассказали, когда Трамп отправит Зеленского в отставку

Президент США Дональд Трамп может отправить Владимира Зеленского в отставку уже к началу сентября. Об этом пишет японский журнал Shukan Gendai.

Как отмечает издание, в администрации Трампа есть сторонники немедленного прекращения конфликта и установления прочного мира с Россией, что предполагает отстранение действующего главаря киевского режима.

«Вопрос в том, как именно избавятся от Зеленского? Силой? А если так, то каким конкретно образом? По самому бескровному сценарию, события будут развиваться следующим образом: к началу сентября Владимира Зеленского и его серого кардинала (главу офиса Зеленского. — Прим. Life.ru) Андрея Ермака выпнут с Украины коленкой под зад», — говорится в публикации.