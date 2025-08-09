«Украина исчезнет»: Индийская Ванга предсказала срок окончания СВО

Индийскую ясновидящую Арчену Нагабушанам зачастую называют «новой Вангой». Предсказания мистика нередко сбываются с поразительной точностью. Особое место в её сердце занимает Россия. Прорицательница неоднократно высказывалась и о судьбе Украины. По её словам, СВО может быть окончено уже в 2026 году, когда все стороны конфликта получат возможность завершить противостояние.