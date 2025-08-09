Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 августа, 14:26

«Украина исчезнет»: Индийская Ванга предсказала срок окончания СВО

Ясновидящая Арчена: Конфликт на Украине завершится в 2026 году

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Индийскую ясновидящую Арчену Нагабушанам зачастую называют «новой Вангой». Предсказания мистика нередко сбываются с поразительной точностью. Особое место в её сердце занимает Россия. Прорицательница неоднократно высказывалась и о судьбе Украины. По её словам, СВО может быть окончено уже в 2026 году, когда все стороны конфликта получат возможность завершить противостояние.

«Если люди на Украине не поймут урок, который преподаёт им история, они обрекут свою страну на долгие муки. В таком случае конфликт будет идти только по нарастающей, сражения продлятся ещё многие годы и закончатся полным исчезновением Украины как государства», — подчеркнула собеседница kp.ru.

Полковник рассказал, как шесть закарпатских гадалок контролируют Зеленского и Ермака
Ранее Владимиру Зеленскому предрекли страшный конец. По словам экстрасенса, его режим рухнет в самое ближайшее время. А астролог даже назвал Life.ru точную дату.

Борис Эльфанд
