«Украина исчезнет»: Индийская Ванга предсказала срок окончания СВО
Ясновидящая Арчена: Конфликт на Украине завершится в 2026 году
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Индийскую ясновидящую Арчену Нагабушанам зачастую называют «новой Вангой». Предсказания мистика нередко сбываются с поразительной точностью. Особое место в её сердце занимает Россия. Прорицательница неоднократно высказывалась и о судьбе Украины. По её словам, СВО может быть окончено уже в 2026 году, когда все стороны конфликта получат возможность завершить противостояние.
«Если люди на Украине не поймут урок, который преподаёт им история, они обрекут свою страну на долгие муки. В таком случае конфликт будет идти только по нарастающей, сражения продлятся ещё многие годы и закончатся полным исчезновением Украины как государства», — подчеркнула собеседница kp.ru.
