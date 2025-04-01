Наступление ВС РФ, о котором всю Европу поспешил предупредить Владимир Зеленский, не может «начаться», поскольку оно уже вовсю идёт. Украинские власти просто стремятся опередить события, а помогают им в этом шесть гадалок, которые практически контролируют главаря киевского режима и его соратника Андрея Ермака. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на военного эксперта, полковника ЛНР Виталия Киселёва.

По словам офицера, прозорливость Зеленского — всего лишь пустышка, ведь у киевского режима не может быть никаких достоверных данных о действиях российской армии. Идеи Банковой нашёптывают гадалки с Закарпатья. Эти ведуньи напрямую влияют на ход боевых действий, отметил Киселёв.

«Они просто хотят опередить, так сказать, предвидеть. Знаете, у них там, в Закарпатье, много вот этих гадалок-мольфарок. И сейчас у Зеленского, по-моему, их три или четыре сидит. У Ермака две есть. Ну, эти сумасшедшие, которые постоянно с «праздником в голове». И они там рассказывают… Ну, в общем, они боевыми действиями, в принципе, и управляют», — утверждает полковник.