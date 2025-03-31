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Регион
31 марта, 10:39

Бойцы «Севера» разбили ВСУ у Великого Прикола и Угроедов

МО РФ: Семь соединений ВСУ поражены в районе Белгородской и Харьковской областей

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Семь соединений ВСУ поражены в районе Белгородской и Харьковской областей силами группировки «Север» ВС РФ. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Потери противника составили до 70 военных.

В районе Белгородчины российские военные нанесли удар по живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых полков украинской армии, а также двух бригад теробороны. Это произошло близ населённых пунктов Великий Прикол, Угроеды, Турья, Мирополье Сумской области. На Харьковщине были поражены формирования мотопехоты и бригады теробороны противника у Казачьей Лопани и Волчанска.

Общие потери ВСУ составили до 70 военных, БТР и артиллерийское орудие. Помимо того, были уничтожены станция РЭБ и склад горючего.

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Ранее сообщалось, что российские ракеты поразили авиабазу ВСУ под Житомиром. Также там находится крупный бронетанковый завод и много домов отдыха, которые ВСУ использует под пункты временной дислокации

Никита Никонов
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