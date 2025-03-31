Семь соединений ВСУ поражены в районе Белгородской и Харьковской областей силами группировки «Север» ВС РФ. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Потери противника составили до 70 военных.

В районе Белгородчины российские военные нанесли удар по живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых полков украинской армии, а также двух бригад теробороны. Это произошло близ населённых пунктов Великий Прикол, Угроеды, Турья, Мирополье Сумской области. На Харьковщине были поражены формирования мотопехоты и бригады теробороны противника у Казачьей Лопани и Волчанска.

Общие потери ВСУ составили до 70 военных, БТР и артиллерийское орудие. Помимо того, были уничтожены станция РЭБ и склад горючего.