Стало известно о разговоре Суровикина, изменившем планы США
В New York Times заявили, что слова генерала Суровикина переполошили Вашингтон
Сергей Суровикин. Обложка © Гавриил Григоров / POOL / ТАСС
Слова генерала Сергея Суровикина, ранее занимавшего пост командующего Объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО), переполошили США. Газета The New York Times сообщает о якобы перехваченном американской разведкой разговоре Суровикина, который изменил планы Вашингтона.
«Чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, украинские власти должны были усилить давление на Крым. Однако такая стратегия могла привести к тому, что Путин пойдёт на радикальные меры…» — уточнили в издании.
Спецслужбы Соединённых Штатов утверждают, что смогли перехватить разговор генерала, который заявлял о своей готовности применить тактическое ядерное оружие, чтобы предотвратить продвижение Вооружённых сил Украины через Днепр в сторону полуострова. Первоначально разведка оценивала вероятность применения Россией ядерного оружия в 5 – 10%, а после слов Суровикина — в 50 %. Это привело к коррекции планов и отказу от наступления на юг.
Напомним, что Сергей Суровикин в настоящее время является военным советником в Африке. Информацию о том, что генерал находится за пределами Российской Федерации подтвердил Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он коротко прокомментировал информацию, заявив, что экс-командующий Объединённой группировкой войск в зоне СВО выполняет важные задачи за границей.