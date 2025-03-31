Стало известно о разговоре Суровикина, изменившем планы США

Слова генерала Сергея Суровикина, ранее занимавшего пост командующего Объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО), переполошили США. Газета The New York Times сообщает о якобы перехваченном американской разведкой разговоре Суровикина, который изменил планы Вашингтона.

«Чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, украинские власти должны были усилить давление на Крым. Однако такая стратегия могла привести к тому, что Путин пойдёт на радикальные меры…» — уточнили в издании.

Спецслужбы Соединённых Штатов утверждают, что смогли перехватить разговор генерала, который заявлял о своей готовности применить тактическое ядерное оружие, чтобы предотвратить продвижение Вооружённых сил Украины через Днепр в сторону полуострова. Первоначально разведка оценивала вероятность применения Россией ядерного оружия в 5 – 10%, а после слов Суровикина — в 50 %. Это привело к коррекции планов и отказу от наступления на юг.