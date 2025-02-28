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28 февраля, 12:30

В Госдуме раскрыли, где и кем сейчас служит генерал Суровикин

«Газета.ru»: Суровикин занимает пост военного советника в Африке

Сергей Суровикин. Обложка © TACC / Пресс-служба Минобороны РФ

Сергей Суровикин. Обложка © TACC / Пресс-служба Минобороны РФ

Генерал Сергей Суровикин, ранее занимавший пост командующего Объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО), в настоящее время является военным советником в Африке. Об этом «Газете.ru» сообщил член Комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. При этом он не уточнил, в какой именно африканской стране служит Суровикин.

«По-моему, где-то в Африке, насколько я в курсе. Где-то военным советником работает, не знаю где, не интересовался, за рубежом», – пояснил он.

Информацию о том, что Суровикин находится за пределами Российской Федерации подтвердил Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он коротко прокомментировал информацию, заявив, что экс-командующий Объединённой группировкой войск в зоне СВО выполняет важные задачи за границей.

«Выполняет важные задачи за рубежом», – пояснил он.

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Последние новости о Сергее Суровикине были в октябре прошлого года. Тогда стало известно, что генерал находится на спецзадании в Африке. Однако суть его миссии так и осталась под покровом тайны.

Ольга Сливченко
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