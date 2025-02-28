В Госдуме раскрыли, где и кем сейчас служит генерал Суровикин

Генерал Сергей Суровикин, ранее занимавший пост командующего Объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО), в настоящее время является военным советником в Африке. Об этом «Газете.ru» сообщил член Комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. При этом он не уточнил, в какой именно африканской стране служит Суровикин.

«По-моему, где-то в Африке, насколько я в курсе. Где-то военным советником работает, не знаю где, не интересовался, за рубежом», – пояснил он.

Информацию о том, что Суровикин находится за пределами Российской Федерации подтвердил Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он коротко прокомментировал информацию, заявив, что экс-командующий Объединённой группировкой войск в зоне СВО выполняет важные задачи за границей.

«Выполняет важные задачи за рубежом», – пояснил он.